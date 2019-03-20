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Курс болгарского лева в Афанасьево

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Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Афанасьево на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Афанасьево.

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BGN
37,34
рублей за болгарский лев
Нет данных о курсах обмена в банках Афанасьево
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