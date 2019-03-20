Вход
Поиск

Курс болгарского лева в Аксаково

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Аксаково на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Аксаково.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Аксаково
 
BGN
37,34
рублей за болгарский лев
Нет данных о курсах обмена в банках Аксаково
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах