Вход
Поиск

Курс болгарского лева в Александровке

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Александровке на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Александровки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Александровки
 
BGN
37,28
рублей за болгарский лев
Нет данных о курсах обмена в банках Александровки
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах