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Курс болгарского лева в Горном

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Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Горном на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Горного.

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BGN
37,07
рублей за болгарский лев
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