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Курс болгарского лева в Грачевке

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Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Грачевке на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Грачевки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Грачевки
 
BGN
37,07
рублей за болгарский лев
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