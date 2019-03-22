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Курс болгарского лева в Григорьевке

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Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Григорьевке на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Григорьевки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Григорьевки
 
BGN
37,07
рублей за болгарский лев
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