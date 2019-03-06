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Курс болгарского лева в Коме

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Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Коме на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Комы.

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BGN
38,09
рублей за болгарский лев
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