Вход

Курс болгарского лева в Липецке

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Липецке на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Липецка.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Липецка
 
BGN
38,32
рублей за болгарский лев
Нет данных о курсах обмена в банках Липецка
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах