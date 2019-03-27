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Курс болгарского лева в Медногорске

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Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Медногорске на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Медногорска.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Медногорска
 
BGN
37,11
рублей за болгарский лев
Нет данных о курсах обмена в банках Медногорска
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