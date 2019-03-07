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Курс болгарского лева в Опыте

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Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Опыте на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Опыта.

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BGN
38,06
рублей за болгарский лев
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