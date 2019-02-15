Вход

Курс болгарского лева в Петропавловске-Камчатском

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Петропавловске-Камчатском на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Петропавловска-Камчатского.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петропавловска-Камчатского
 
BGN
38,32
рублей за болгарский лев
Нет данных о курсах обмена в банках Петропавловска-Камчатского
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах