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Курс болгарского лева в Владикавказе

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Выгодный курс покупки/продажи болгарского лева в Владикавказе на сегодня. Найдите лучший курс обмена болгарского лева в банках Владикавказа.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Владикавказа
 
BGN
38,32
рублей за болгарский лев
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