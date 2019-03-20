Курсы валют в Бисеровеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Бисерове. Лучшие курсы валют в банках Бисерова на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Бисерова
|покупка
|продажа
|USD
|
64,32
рубля за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
73,00
рубля за евро
|
—
|
—
Для выбранной валюты нет данных
Специальные предложения
по вкладам
Только на Банки.ру
-
Кредит Европа БанкУникальные условия по промокоду
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкУникальные условия по промокоду
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 3,5%
-
Кредит Европа БанкУникальные условия по промокоду
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,35%