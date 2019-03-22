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Курсы валют в Бузулуке

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Бузулуке. Лучшие курсы валют в банках Бузулука на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Бузулука
покупка продажа
USD
63,77
рубля за доллар США
63,13
Промсвязьбанк
66,13
Промсвязьбанк
EUR
72,59
рубля за евро
71,46
Промсвязьбанк
74,66
Промсвязьбанк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Промсвязьбанк 63,13 66,13 71,46 74,66 23.03.2019 05:05

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