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Курс белорусского рубля в Акбулаке

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Выгодный курс покупки/продажи белорусского рубля в Акбулаке на сегодня. Найдите лучший курс обмена белорусского рубля в банках Акбулака.

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BYN
30,60
рублей за белорусский рубль
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