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Курс белорусского рубля в Благодарном

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Выгодный курс покупки/продажи белорусского рубля в Благодарном на сегодня. Найдите лучший курс обмена белорусского рубля в банках Благодарного.

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BYN
30,54
рублей за белорусский рубль
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