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Курс белорусского рубля в Новинках

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Выгодный курс покупки/продажи белорусского рубля в Новинках на сегодня. Найдите лучший курс обмена белорусского рубля в банках Новинок.

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BYN
30,86
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