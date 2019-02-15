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Курс белорусского рубля в Петропавловске-Камчатском

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Выгодный курс покупки/продажи белорусского рубля в Петропавловске-Камчатском на сегодня. Найдите лучший курс обмена белорусского рубля в банках Петропавловска-Камчатского.

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BYN
30,67
рублей за белорусский рубль
Нет данных о курсах обмена в банках Петропавловска-Камчатского
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