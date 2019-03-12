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Курс белорусского рубля в Семеновке

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Выгодный курс покупки/продажи белорусского рубля в Семеновке на сегодня. Найдите лучший курс обмена белорусского рубля в банках Семеновки.

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BYN
30,88
рублей за белорусский рубль
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