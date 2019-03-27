Курс канадского доллара в Химкахизменить город
Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Химках на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Химок.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Химок
|покупка
|продажа
|CAD
|
47,88
рублей за канадский доллар
|
46,10
Московский Кредитный Банк
|
52,10
Московский Кредитный Банк
|Банк
|CAD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|46,10
|52,10
|27.03.2019 11:41
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