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Курс канадского доллара в Калининграде

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Калининграде на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Калининграда.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Калининграда
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 15:01

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