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Курс канадского доллара в Линевке

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Линевке на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Линевки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Линевки
 
CAD
47,88
рублей за канадский доллар
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