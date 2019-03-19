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Курс швейцарского франка в Абдулином

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Абдулином на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Абдулина.

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CHF
64,57
рубля за швейцарский франк
Нет данных о курсах обмена в банках Абдулина
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