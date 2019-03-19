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Курс швейцарского франка в Акбулаке

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Акбулаке на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Акбулака.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Акбулака
 
CHF
64,57
рубля за швейцарский франк
Нет данных о курсах обмена в банках Акбулака
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