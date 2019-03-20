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Курс швейцарского франка в Александровке

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Александровке на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Александровки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Александровки
 
CHF
64,30
рубля за швейцарский франк
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