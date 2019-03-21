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В банках Барабановки
Курс швейцарского франка в Барабановке
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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Барабановке на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Барабановки.
Валюта
Курс ЦБ
Лучшие курсы в банках Барабановки
CHF
64,26
рубля за швейцарский франк
Нет данных о курсах обмена в банках Барабановки
Для выбранной валюты нет данных
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