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Курс швейцарского франка в Химках

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Химках на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Химок.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Химок
покупка продажа
CHF
64,60
рубля за швейцарский франк
62,70
Московский Кредитный Банк
68,70
Московский Кредитный Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 62,70 68,70 27.03.2019 11:41

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