Курс швейцарского франка в Химкахизменить город
Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Химках на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Химок.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Химок
|покупка
|продажа
|CHF
|
64,60
рубля за швейцарский франк
|
62,70
Московский Кредитный Банк
|
68,70
Московский Кредитный Банк
|Банк
|CHF
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|62,70
|68,70
|27.03.2019 11:41
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