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Курс швейцарского франка в Карьере Известняке

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Карьере Известняке на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Карьера Известняка.

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CHF
65,55
рублей за швейцарский франк
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