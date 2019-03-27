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Курс швейцарского франка в Колтубановском

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Колтубановском на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Колтубановского.

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CHF
64,60
рубля за швейцарский франк
Нет данных о курсах обмена в банках Колтубановского
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