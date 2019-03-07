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Курс швейцарского франка в Новинках

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Новинках на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Новинок.

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CHF
65,66
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