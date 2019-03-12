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Курс швейцарского франка в Семеновке

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Семеновке на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Семеновки.

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CHF
65,55
рублей за швейцарский франк
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