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Курс швейцарского франка в Валдае-3

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Валдае-3 на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Валдая-3.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Валдая-3
 
CHF
65,73
рублей за швейцарский франк
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