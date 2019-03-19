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Курс китайского юаня в Адамовке

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Адамовке на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Адамовки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Адамовки
 
CNY
96,35
рублей за 10 китайских юаней
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