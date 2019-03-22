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Курс китайского юаня в Ивановке

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Ивановке на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Ивановки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ивановки
 
CNY
95,10
рублей за 10 китайских юаней
Нет данных о курсах обмена в банках Ивановки
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