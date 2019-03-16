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Курс китайского юаня в Электрогорске

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Электрогорске на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Электрогорска.

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CNY
97,46
рублей за 10 китайских юаней
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