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Курс китайского юаня в Петровке

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в Петровке на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках Петровки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петровки
 
CNY
98,24
рублей за 10 китайских юаней
Нет данных о курсах обмена в банках Петровки
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