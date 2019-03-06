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Курс китайского юаня в поселке Совхоза имени Кирова

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Выгодный курс покупки/продажи китайского юаня в поселке Совхоза имени Кирова на сегодня. Найдите лучший курс обмена китайского юаня в банках поселка Совхоза имени Кирова.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках поселка Совхоза имени Кирова
 
CNY
98,15
рублей за 10 китайских юаней
Нет данных о курсах обмена в банках поселка Совхоза имени Кирова
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