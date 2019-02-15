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Курс датской кроны в Калининграде

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Выгодный курс покупки/продажи датской кроны в Калининграде на сегодня. Найдите лучший курс обмена датской кроны в банках Калининграда.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Калининграда
покупка продажа
DKK
10,05
рублей за датская крона
5,10
Московский Кредитный Банк
40,10
Московский Кредитный Банк
Банк DKK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 5,10 40,10 15.02.2019 15:01

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