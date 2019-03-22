Курс евро в Бузулукеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Бузулуке на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Бузулука.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Бузулука
|покупка
|продажа
|EUR
|
72,59
рубля за евро
|
71,46
Промсвязьбанк
|
74,66
Промсвязьбанк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Промсвязьбанк
|71,46
|74,66
|23.03.2019 05:05
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