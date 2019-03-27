Курс евро в Химкахизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Химках на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Химок.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Химок
|покупка
|продажа
|EUR
|
72,58
рубля за евро
|
71,90
Московский Кредитный Банк
|
73,53
Банк Уралсиб
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|71,90
|73,90
|27.03.2019 11:52
|Московский Областной Банк
|71,80
|73,90
|27.03.2019 11:52
|Банк Уралсиб
|71,56
|73,53
|27.03.2019 11:47
|Банк «Возрождение»
|71,15
|74,05
|27.03.2019 11:44
|Промсвязьбанк
|71,12
|74,32
|27.03.2019 11:45
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