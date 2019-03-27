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Курс евро в Химках

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Химках на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Химок.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Химок
покупка продажа
EUR
72,58
рубля за евро
71,90
Московский Кредитный Банк
73,53
Банк Уралсиб
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 71,90 73,90 27.03.2019 11:52
Московский Областной Банк 71,80 73,90 27.03.2019 11:52
Банк Уралсиб 71,56 73,53 27.03.2019 11:47
Банк «Возрождение» 71,15 74,05 27.03.2019 11:44
Промсвязьбанк 71,12 74,32 27.03.2019 11:45

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