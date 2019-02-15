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Курс евро в Элисте

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Элисте на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Элисты.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Элисты
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
74,75
Россельхозбанк
75,70
Россельхозбанк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 74,75 75,70 15.02.2019 12:47
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 12:48

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