Курс евро в Элистеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Элисте на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Элисты.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Элисты
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,75
Россельхозбанк
|
75,70
Россельхозбанк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|74,75
|75,70
|15.02.2019 12:47
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 12:48
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