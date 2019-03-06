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Курс евро в Кузнецке-12

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Кузнецке-12 на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Кузнецка-12.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кузнецка-12
 
EUR
74,51
рубля за евро
Нет данных о курсах обмена в банках Кузнецка-12
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