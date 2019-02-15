Курс евро в Москвеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Москве на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Москвы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в обменных пунктах Москвы
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,13
Чувашкредитпромбанк - ККО г. Москва
Чувашкредитпромбанк
|
75,50
ОКВКУ "На Белорусской" АКБ Чувашкредитпромбанк в г. Москва
Чувашкредитпромбанк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
ОКВКУ «На Фрунзенской» АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО в г. Москва
еще 2 обменных пункта свернуть
75,13
75,50
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15.02.2019 10:30
75,13
75,50
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15.02.2019 10:31
75,13
75,50
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15.02.2019 10:30
75,12
75,85
Банк Металлург
еще 1 обменный пункт свернуть
75,10
75,70
75,10
75,70
75,10
75,50
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15.02.2019 10:33
75,10
75,55
Заубер Банк - ОКВКУ №6 «Красные ворота»
еще 6 обменных пунктов свернуть
75,06
75,64
75,06
75,64
75,06
75,64
75,06
75,64
75,06
75,64
75,06
75,64
75,06
75,64
75,01
75,69
75,00
75,70
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15.02.2019 10:04
Внешфинбанк - ККО "Столичный"
еще 2 обменных пункта свернуть
75,00
75,50
75,00
75,50
75,00
75,50
75,00
75,55
74,98
75,56
74,95
75,50
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15.02.2019 09:35
Таврический - ДО Варшавский
еще 2 обменных пункта свернуть
74,90
75,55
74,90
75,55
74,90
75,55
74,85
75,63
74,85
75,80
74,80
75,70
74,80
76,00
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15.02.2019 08:54
Ак Барс - ДО №4 "Ленинградский"
еще 1 обменный пункт свернуть
74,74
75,64
74,74
75,64
74,70
75,80
74,60
75,55
74,60
75,73
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15.02.2019 09:47
74,50
75,70
74,21
76,22
ДО «Долгоруковское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
еще 4 обменных пункта свернуть
74,00
77,00
74,00
77,00
74,00
77,00
74,00
77,00
74,00
77,00
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
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