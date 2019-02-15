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Курс евро в Шексне

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Шексне на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Шексны.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Шексны
 
EUR
75,05
рублей за евро
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