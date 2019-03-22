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Курс евро в Верхнеигнашкино

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Верхнеигнашкино на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Верхнеигнашкино.

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EUR
72,59
рубля за евро
Нет данных о курсах обмена в банках Верхнеигнашкино
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