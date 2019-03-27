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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Химках

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Химках на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Химок.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Химок
покупка продажа
GBP
84,62
рубля за фунт стерлингов Соединенного королевства
83,20
Московский Кредитный Банк
88,20
Московский Кредитный Банк
Банк GBP Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 83,20 88,20 27.03.2019 11:41

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