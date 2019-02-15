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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Калининграде

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Калининграде на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Калининграда.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Калининграда
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
84,00
Банк Финам - ККО в г. Калининград
Финам Банк
86,99
Банк Финам - ККО в г. Калининград
Финам Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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