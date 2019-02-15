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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Нижнем Новгороде

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Нижнем Новгороде на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Нижнего Новгорода.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Нижнего Новгорода
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
84,85
Банк Казани - ОО "Нижегородский №1"
Банк Казани
85,99
Банк Казани - ОО "Нижегородский №1"
Банк Казани
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Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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