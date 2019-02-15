Курсы валют в Гикалоизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Гикало. Лучшие курсы валют в банках Гикало на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Гикало
|покупка
|продажа
|USD
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66,54
рублей за доллар США
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—
|
—
|EUR
|
75,05
рублей за евро
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—
|
—
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