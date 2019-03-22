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Курсы валют в Горном

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Горном. Лучшие курсы валют в банках Горного на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Горного
покупка продажа
USD
63,77
рубля за доллар США
EUR
72,59
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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